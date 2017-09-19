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لفضح الدول التي تدعم حزب الله والقاعدة... ترامب: ندعم إعادة توطين اللاجئين بأقرب مكان من بلادهم

19
SEPTEMBER
2017
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شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ان الإرهابيين والمتطرفين انتشروا في كل بقعة من العالم، لافتا الى ان بعض الدول تستخدم التكنولوجيا لتهديد المواطنين الأميركيين.

واعتبر ترامب في كلمة له أمام الجمعية العامة للامم المتحدة للمرة الأولى، ان "الدول المارقة" تشكل خطرا "على الدول الاخرى وعلى شعوبها نفسها"، محذرا اعداء الولايات المتحدة، قائلا "الجيش الاميركي سيصبح قريبا اقوى من اي وقت مضى".

ورأى أنه حان الوقت لفضح الدول التي تدعم جماعات مثل القاعدة و"حزب الله"، مؤكدا انه سيوقف الإرهاب الإسلامي الأصولي، قائلا "لا نستطيع السماح له بتدمير العالم بأسره".

وعن توطين اللاجئين، قال الرئيس الاميركي "ندعم إعادة توطين اللاجئين في أقرب مكان من بلادهم".

وفي ما يتعلق بكوريا الشمالية، هاجم الرئيس الاميركي الثلاثاء بشدة كوريا الشمالية واصفا نظامها بانه "شرير" وتوعد "بتدمير كامل" لهذا البلد في حال هدد نظام بيونغ يانغ الدول المجاورة له.

واعتبر ترامب ان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون انطلق في "مهمة انتحارية"، وقال "الولايات المتحدة لديها قوة كبرى وتتحلى بالصبر لكن اذا اضطرت للدفاع عن نفسها او عن حلفائها، فلن يكون امامنا من خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل".

وعن اتفاق ايران النووي، ندد ترامب من على منصة الامم بالاتفاق "المعيب" الذي ابرمته الدول العظمى مع ايران بشأن برنامجها النووي، في مؤشر جديد على عزمه على الغاء هذا الاتفاق او اعادة النظر به.

وقال: "بصراحة، هذا الاتفاق معيب للولايات المتحدة ولا اعتقد انكم رأيتم اسوأ ما فيه"، مضيفا "صدقوني، حان الوقت لأن ينضم الينا العالم بأسره في المطالبة بأن توقف حكومة ايران سعيها خلف الموت والدمار".

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