سمك القرش التهم شابين وصبية أرادوا الاقتراب منه داخل قفص

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هي واقعة حقيقية موثقة مع ضحاياها الثلاثة بكاميرا حملها أحدهم، ظلت تصوّر المجزرة حتى سقوطهم أشلاء وسط دوائر كبيرة من الدماء في عرض البحر، بعدما هبت عاصفة هوجاء قلبت المغامرة التي أرادها الشبان قريباً من أعداد هائلة من سمك القرش إلى مجزرة يراقبون ويتواصلون من خلف قضبان قفص حديدي عملاق، يجره مركب سياحي خاص لتامين وقت ممتع في مراوغة هذا الحيوان الشرس، ضامنين عدم قدرته على بلوغهم وهم محاطون بسلسلة حديدية يستحيل إختراقها، شرط أن يكونوا داخلها.

إنها أحداث الفيلم المشوّق "open water 3: cage dave" نص وإخراج "جيرالد راسيوناتو" عن قصة صاغها مع"ستيفن ليستر" يحضر فيها البحر بقوة، جاذباً عموم الناس، في إغواء خاص للمغامرين كما لمحبي الرحلات الهادئة، وفي الوقت نفسه يترك هامشاً للمفاجآت التي قد تطيح بالصور الجميلة التي رسمها مرتادو الشواطئ، وراكبو البحر، وحتى المغامرين الذين يعتقدون أنهم أذكى من البحر، وأقوى من أمواجه العاتية، لكن في لحظة غادرة يتحولً هذا الغول المائي إلى وحش كاسر لا يرحم، بدليل أن موجة عارمة قلبت مركباً وأغرقته ليبقى شابان شقيقان "جف ميلر" (جويل هوغان) و"جوش ميلر" (جوش بيتهوف)، مع صديقتهما "ميغان ميرفي" (ميغان بيتا هيل) على قيد الحياة والحركة، ولكن إلى حين.

المركب والقفص غارقان، والناجون الثلاثة لا يمتلكون شيئاً يعينهم على الصمود في الماء، والكاميرا التي بحوزة "جيف" تتابع مهمة التصوير لرصد كامل اللحظات المأساوية التي واجهتهم واحداً بعد الآخر، أولاً في السباحة على مدار الوقت من دون وسائط عوم مساعدة، وفي مواجهة الرعب وسمك القرش يروح ويجيء ويناور قبل أن ينقض على أحدهم ويلوّن الماء بدمه، لكن أملاً طفيفاً لاح حين إقتربت منهم كتلة من البلاستيك تبين أنها لمركب إنقاذ ينفتح ويتحول إلى مركب صغير إتسع للثلاثة، قبل أن يحترق بفعل رصاص مضيء يجلب الإنتباه إلى العالقين في هذا الفضاء المائي الشاسع، وبالتالي عادوا مجدداً إلى الماء، وباتوا وهم منهكون وجبة دسمة للأسماك، والكاميرا لم تتوقف عن التصوير.

الكاميرا نفسها التي عثر عليها لاحقاً كانت الدليل الذي قاد المحيطين بهم إلى الحقيقة الدامغة التي عبرت أمام الجميع كشريط سينمائي وثائقي، ظهرت فيه كافة التفاصيل، وتم التعرف على نهاية كل فرد من الثلاثة، وبالتالي لم تكن هناك أي إمكانية لحجب الوقائع حيث دفع الثلاثة ثمن رغبتهم في المغامرة، أما معارفهم فعاشوا 80 دقيقة من الوقائع المذهلة،لأن سمك القرش كان في حالة إندفاع غريبة للقضاء عليهم ولم يتركهم حتى إطمأن إلى أن أشلاءهم تملأ المكان، وكان جيداً أن المخرج شارك في التصوير والمونتاج، ولم يكن معه سوى 3 مساعدين.