أرماني يتحدث عن خليفته

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قال مصمم الأزياء المخضرم جيورجيو أرماني الاثنين إن صورة علامته التجارية ربما تستفيد من اختيار خليفة له، ليس بالضرورة أن يكون إيطاليا، عندما يتقاعد.

ويبلغ أرماني من العمر الآن 83 عاما ولا يزال يدير الشركة التي أسسها خلال السبعينيات من القرن الماضي.

ولم يتحدث أرماني صراحة عمن سيتولى دفة قيادة ثاني أكبر دار أزياء في إيطاليا بعد تنحيه.

وفي أول تحرك يهدف إلى تناول مسألة الخلافة أسس أرماني العام الماضي مؤسسة تحمل اسمه لتأمين مستقبل مجموعته.

وقال أرماني في مقابلة مع قناة راي الإخبارية التلفزيونية، إن هناك أشخاصا داخل المجموعة بوسعهم مواصلة عمله.

وأضاف في إشارة إلى ابنتي أخته وابن أخيه ومساعده باناتاليو ديلوركو "لدي العديد من الورثة الصغار... هؤلاء أناس بوسعهم أن يقوموا بعمل جيد سيرا على نهجي".

وتعمل ابنتا أخت أرماني روبرتا وسيلفانا في المجموعة بينما لايزال ابن أخته أندريا كاميرانا عضوا في مجلس الإدارة رغم أنه ترك العمل في المجموعة.

ويقود ديلوركو خط أزياء الرجال وهو عضو في مجلس الإدارة.