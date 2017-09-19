بالفيديو - لن تتوقعوا ماذا قالت هذه الشابة لطبيبها وهي تحت تأثير المخدر!

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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل لشابة أميركية تتغزل بطبيها وهي تحت تأثير المخدر، بعد خضوعها لعملية جراحية نتيجة نعرضها لكسر في ذراعها.

وتظهر الشابة في الفيديو وهي تقول للطبيب إنها تحبه وأن عليهما الزواج من بعضهما البعض، إذ سيشكلان على حد تعبيرها ثنائي ناجح.

وقالت إنهما سيتزوجان في دار للعبادة بلاس فيغاس، وبانهما سيرتديان ملابس زرقاء اللون، لافتة إلى أنها تريد أن يكون خاتم زواجهما أزرق اللون أيضاً.

وبعد أن سمحت لطاقم المستشفى بحضور الزفاف حين سألت عن الموضوع، قالت بصوت مرتفع "أنا ولوك (الطبيب) سنتزوج".