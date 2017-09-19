بريطانيا تضع شرطا وحيدا للمشاركة في إعادة إعمار سوريا.. ما هو؟

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قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا والولايات المتحدة والدول الأخرى المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد لن تدعم عملية إعادة إعمار سوريا، إلا بعد حدوث انتقال سياسي "بعيد عن الأسد".

جاء ذلك عقب اجتماع شارك فيه جونسون لنحو 14 دولة تدعم المعارضة السورية، منها فرنسا والسعودية وتركيا والولايات المتحدة.

وأضاف جونسون بحسب ما نقلته "رويترز": "نعتقد أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو تحريك عملية سياسية، وأن نوضح للإيرانيين والروس ولنظام الأسد أننا نحن، المجموعة التي لها نفس الرأي، لن ندعم عملية إعادة إعمار سوريا قبل وجود عملية سياسية، وهذا يعني كما ينص القرار 2254 انتقالا (سياسيا) بعيدا عن الأسد".