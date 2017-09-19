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عاشق السيارات الفخمة.. روني محروم من "أسطوله"

19
SEPTEMBER
2017
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لن يتمكن نجم إيفرتون الإنجليزي واين روني من قيادة سياراته الفخمة، بعد قرار المحكمة سحب رخصة قيادته لمدة عامين، على خلفية ضبطه مخمورا وراء المقود مطلع سبتمبر الجاري.
وكانت محكمة ستوكبورت قررت سحب رخصة القيادة من لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا سابقا، الاثنين، فضلا عن إجباره على القيام بمئة ساعة عمل لخدمة المجتمع.
 
وأوقفت الشرطة روني، وهو يقود سيارة امرأة في الساعة الثانية بعد منتصف ليل الأول من سبتمبر، في الوقت الذي كانت فيه زوجته الحامل تمضي إجازة، واعتبرت المحكمة أن روني تخطى المعدل الأقصى لتعاطي الكحول المسموح به بثلاث مرات.
 
وسيحرم روني (31 عاما) المعروف بعشقه للسيارات من قيادة مركباته الفارهة، وسيضطر عوضا عن ذلك إلى استئجار سائق لمدة الـ 24 شهرا المقبلة.
 
ويمتلك "الفتى المدلل" عددا من السيارات، من بينها "مرسيدس" و"أستون مارتن" و"كاديلاك"، يقترب مجموع أسعارها من مليون جنيه إسترليني، بعد أن كان يمتلك سيارة "فورد" متواضعة خلال فترة تألقه مع إيفرتون، قبل أكثر من 13 عاما.
 
وكانت آخر سيارة اشتراها أثناء لعبه للشياطين الحُمر في يناير الماضي، برتقالية اللون من نوع "بنتلي" طراز GT، يقدر ثمنها بنحو 250 ألف جنيه إسترليني.
 
ولدى عودته إلى إيفرتون في الصيف الماضي، لفت الأنظار بسيارة جديدة "بي إم دبليو" من طراز i8 فضية اللون، يبلغ سعرها حوالي 100 ألف إسترليني.
 
كما يمتلك روني سيارة "أودي" من طراز Q7 سوداء، ثمنها نحو 50 ألف إسترليني.
 
أما آخر سيارة قادها روني قبل ضبطه، فكانت من نوع "رانج روفر" بلون أسود، ويبلغ سعرها حوالي 200 ألف إسترليني.
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