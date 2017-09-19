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قصة غريبة.. عجوز تمتنع عن تناول الطعام 60 عاماً وهذا فقط ما تتناوله!

19
SEPTEMBER
2017
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امتنعت مسنة هندية عن تناول الطعام سنوات طويلة، وعاشت على الماء والشاي فقط، ولا تزال تتمتع بصحة جيدة.
 
وفي التفاصيل التي نشرها موقع "أوديتي سنترال"، فإن الهندية ساراسوتي تبلغ من العمر 75 عاماً، كشفت أنها لم تتناول طعاماً صلباً منذ نحو 60 عاماً، عدا موزة واحدة في الأسبوع، تتناولها أحياناً، وتعيش على الماء والشاي فقط.
 
وقالت: "كنت أعيش حياة طبيعية، وأتناول ما أرغب فيه من الطعام إلى أن أصبت بالحمى التيفية بعد إنجاب أول طفل لي، ولم أعد قادرة على إبقاء أي شيء في جوفي، ما دفعني إلى التخلي عن تناول الطعام".
 
وأشارت إلى أنه رغم محاولات زوجها لإقناعها بتناول الطعام، حرصاً منه على صحتها وصحة طفلها، إلا أنها لم تتمكَّن من ذلك، واستمرت في العيش على الماء والشاي حتى اليوم.
 
وتتمتع العجوز بصحة جيدة، وتواصل ساراسواتي حياتها بشكل طبيعي، بل وأنجبت 5 أطفال آخرين، وعملت أيضاً في الحقول إلى جانب زوجها.
 
 (لها)
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