الديزل يقتل الآلاف في أوروبا

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يقول باحثون إن ارتفاع معدلات الانبعاثات التي تلوث الهواء من سيارات الديزل، نتج عنه أكثر من 4500 حالة وفاة مبكرة سنويا في أوروبا.

وتأتي الدراسة بعد عامين على الكشف عن "غش" شركة فولكسفاغن في اختبارات الانبعاثات في الولايات المتحدة الأميركية.

وتمثل الجزيئات الصغيرة جدا التي تنبعث بسبب التلوث، خطرا على الصحة البشرية، وتتسبب في 425 ألف حالة وفاة مبكرة سنويا بسبب تلوث الهواء في دول الاتحاد الأوروبي، منها 4560 حالة وفاة بسبب انبعاث الديزل.

وتزداد الخطورة في مناطق تركز السيارات التي تعمل بالديزل، مثل شمال إيطاليا، وفقا لباحثين من المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية، والمعهد النرويجي للأرصاد الجوية، وجامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد.