"سكير" يخترع أغرب سبب لاقتحام المنازل

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قرر سكير من ولاية بنسلفانيا الأميركية لم يرد أن يحتسي الجعة وحده أن يقتحم منزل سيدة ليجلس ويضع صندوقين من زجاجات الجعة على الطاولة.

ونقلت أسوتشيدبرس عن الشرطة، إن شون هالر (39 عاما) من ستيوارتس تاون بولاية بنسلفانيا يواجه الآن اتهامات تشمل التعدي الجنائي على ممتلكات الغير ويقبع في سجن يورك كاونتي.

وقالت الشرطة الإقليمية الجنوبية إن سيدة اتصلت بهم يوم الثاني عشر من سبتمبر الجاري للإبلاغ عن اقتحام هالر منزلها عنوة ورفض المغادرة.

وأوضحت الشرطة أن الرجل كان قد فعل الشيء نفسه في منزل سيدة أخرى قبل يوم من الواقعة.

ووجدت الشرطة هالر في منزل السيدة الثانية، وقالت إنه رفض المغادرة بالرغم من أن المنزل كان به أطفالا، ما اضطر عناصر الشرطة لدخول المنزل وإخراجه.

ويمثل السكير الوحيد لجلسة استماع أولية مطلع نوفمبر المقبل.