أميركا تنصح مواطنيها بتخزين المياه والغذاء.. في هذا البلد!

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أوصت السفارة الأمريكية في فنزويلا مواطنيها تخزين المياه والغذاء خلال الأيام المقبلة.

وجاء ببيان للخارجية الأمريكية: "ننصح لاتخاذ التدابير التحضيرية المناسبة، بما في ذلك توفير إمدادات كافية من الطعام والماء لمدة 72 ساعة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر الرئيس الفنزويلي من إجراءات اقتصادية حاسمة في حال قام مادورو بعقد الجمعية التأسيسية في البلاد يوم 30 تموز/يوليو الجاري.

وتشهد فنزويلا في الوقت الحالي احتجاجات واسعة النطاق لأنصار المعارضة على قرار مادورو تشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور. وقد أجرت المعارضة ما سمته بالاستفتاء حول هذه المسألة، ورفضت أغلبية ساحقة من المشاركين فيه تأسيس هذه الهيئة الجديدة للسلطة.

ويطالب المحتجون كذلك بإقصاء قضاة المحكمة العليا وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك منذ بداية شهر نيسان/أبريل الماضي، حين حاول الرئيس مادورو الحد من صلاحيات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، ونقل السلطة التشريعية إلى المحكمة العليا. وعلى الرغم من عدول الرئيس عن هذا القرار في وقت لاحق، لم تتوقف الاحتجاجات.

ووصلت حصيلة ضحايا الاضطرابات الأخيرة في فنزويلا إلى حوالي من 90 شخصا.

(sputnik)