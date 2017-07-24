بالفيديو - بطل "ستاربكس" ينقضّ بالكرسي على لص مسلح ويكسّر عظامه

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أفرجت شرطة مدينة Fresno بولاية كاليفورنيا الأميركية، عن شريط فيديو صوّرت لقطاته كاميرا مراقبة بفرع لشبكة محلات Starbucks الشهيرة، وفيه ظهر لص مسلح بمسدس وسكين، وقد دخل الخميس الماضي إلى المحل وتوجه مباشرة إلى العامل على الصندوق.

قال له: "هذا سطو، سطو. سلمني ما لديك من مال.. ضعه بهذا الكيس" إلا أن الحالم بالخروج غانما ما يسيل اللعاب، وهو Michael Florez Ryan البالغ 30 سنة، خرج وقد تكسّرت عظام ظهره بثوان معدودات.

كاسر عظامه هو زبون عمره 58 واسمه Cregg Jerri كان جالسا وحده عند طاولة قرب مدخل آخر للمحل، بحسب ما نراه بالفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نجد أن دخول المسلح وتهديده لعامل الصندوق بسلاحيه لفت انتباهه، فقرر أمرا.

اغتاظ "كريغ" وشمّر عن ساعديه، وحمل كرسيّا معدنيا أسرع وانقضّ به على ظهر اللص بكامل قواه، ثم عاركه بعنف وبطريقة محترف منع يديه من الوصول إلى المسدس أو السكين، وظل على هذه الحال إلى أن "كوّمه" على الأرض وبدأ يسدد اللكمات بقبضته على رأسه حتى سيطر عليه بالكامل.

ثم انتزع منه المسدس والسكين، وطعنه بها في ظهره، وفق ما قرأت "العربية.نت" خبره في موقع صحيفة Tribunist الأميركية. مع ذلك، فر اللص من "كريغ" ولاذ بالفرار، إلا أن رجال الشرطة أدركوه في الشارع واعتقلوه وهو دام من أثر الطعنة، حيث لا يزال في مستشفى إلى الآن.

الغريب أن عامل المحل اختفى من المشهد تماما ولم يعد يظهر له أي أثر، وهو الذي كان يفترض أن يساعد بالسيطرة على اللص الذي كان يتأبط به وبغلة المحل شرا، فيما اتضح للشرطة فيما بعد أن المسدس الذي دخل به اللص كان مزيفا، إلا أن تهمة التهديد بالقتل ستلاحقه في المحاكم، حتى يحل "ضيفا "على سجن لسنوات.