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سيدة اليابان الأولى تظاهرت بعدم إجادة الإنكليزية لتجنُّب الحديث إلى ترامب

24
JULY
2017
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اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن ساعات قليلة "محرجة نوعاً ما" جمعته بسيدة اليابان الأولى، آكي آبي، زوجة رئيس الوزراء شينزو آبي، لعدم تحدثها الإنكليزية، إلا أن مقطع فيديو يظهر آكي وهي تتحدث الإنكليزية، أظهر عدم حقيقة ادعاء ترامب.

وقال ترامب لمندوبة البيت الأبيض في صحيفة نيويورك تايمز: "كنت أجلس بجوار زوجة رئيس الوزراء الياباني في قمة الـ20 في هامبورغ، أثناء تناول وجبة العشاء. هي سيدة رائعة لكنها لا تتحدث الإنكليزية ولا حتى مرحباً".

وفي الوقت الذي أكَّد فيه ترامب أن "آكي" لم تتحدث أي كلمة بالإنكليزية، طوال العشاء الذي استمر قرابة الساعتين، انتشرت مقاطع فيديو تظهر فيها زوجة رئيس الوزراء الياباني تتحدث الإنكليزية بطلاقة في مؤسسة فورد الأميركية عام 2014.

وعقبت الكاتبة الأميركية جيسيكا فالنتي، على تويتر، قائلةً إن "آكي" لا تجيد الحديث بالإنكليزية بطلاقة حقاً، "لكن يبدو أنها تظاهرت بعدم معرفتها باللغة الإنكليزية لقرابة ساعتين لتتجنب الحديث مع ترامب".

لكن صحيفة إندبندنت البريطانية أشارت إلى أنه من غير المؤكد أن تكون سيدة اليابان الأولى "عمدت" إلى عدم إخبار ترامب بأنها تتحدث الإنكليزية، لتجنب الحديث معه على العشاء.

روسيا اليوم
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