living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عصابة تسرق ملايين اللترات من النفط باستخدام شاحنات مياه

23
JULY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتقلت السلطات الهندية مجموعة من الأشخاص فيما وصفته بشبكة إجرامية لسرقة النفط من أكبر حقل للخام في البلاد والواقع على سواحل إقليم راجاستان.
وقالت الشرطة إن المتهمين كانت لديهم شاحنات ضخمة مصممة لحمل حاويات المياه واستخدموها لسرقة النفط..
وأكدت الشرطة أن التحقيقات تركز على حقل تابع لشركة كايرن للنفط في منطقة بارنر في ولاية راجاستان واعتقلت 25 شخصا على خلفيتها حتى الآن.
وحسب المعلومات التي توفرت للشرطة فقد تمكن أعضاء الشبكة من سرقة 50 مليون لتر من النفط على مدار ست سنوات وباعوها لمصنعين محليين في الولاية.
وتبلغ قيمة النفط المسروق نحو 7 ملايين دولار.
وأكد مدير شرطة الولاية لوكالة الأنباء الفرنسية أن التحقيقات تشير إلى إمكانية اعتقال عشرات من المتهمين خلال الأيام المقبلة.
وقال الضابط غانغان ديب سينغلا "لقد شعرت إدارة شركة النفط بوجود شيء مريب وأبلغتنا وبعد التحقيق اتضح أن مايجري عملية سرقة منظمة".
ونشرت صحيفة هندوستان تايمز أن اللصوص كانوا يستخدموت حاويات نقل الماء الفاسد الناتج عن استخراج النفط من الحقل لسرقة الخام.
وأوضحت الصحيقة ان أفراد العصابة كانوا يستخدمون الحاويات والتي تكون عادة مقسمة إلى 5 أجزاء منفصلة داخل كل حاوية وكانوا يملأون جزئين بالنفط وملء الأجزاء الثلاث الأخرى بالماء.
وأشارت الصحيفة إلى أن العصابة استخدمت 39 حاوية لسرقة النفط وعثرت الشرطة على 33 منها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة تأكيدات بأن المصنعين المحليين باعوا النفط عبر أنحاء البلاد بعد تكريره كوقود ديزل ومنتجات لتمهيد الطرق.
وتحقق الشرطة في إمكانية وجود متعاونين مع العصابة من داخل شركة النفط.
وكانت شركة كايرن الهندية للنفط قد اندمجت قبل 3 أشهر من شركة فيدانتا ريسورسيز البريطانية للتنقيب عن الخام.

BBC
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout