عارض أزياء ثمانيني يتحدث عن سر صحته

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يتقاعد معظم الرجال في سن الستين في الصين، ويحصل الشخص على لقب جد أو جدة منذ عمر الخمسين، حتى وإن لم يكن لديه أحفاد.

لكن وانغ دوشون الذي يبلغ ثمانين عاماً ليس مهتماً بتكريس تلك الأفكار، وقد أمضى الفنان والممثل العقود الأخيرة وهو يكافح الصورة النمطية عن التقدم في السن، وعمل بجهد على الحفاظ على قوته العقلية والجسدية ونشاطه، ومشى لأول مرة على ممر لعرض الأزياء السنة الماضية وهو في عمر السابعة والتسعين.

وتمكن من تغيير اللقب التقليدي، والحصول على "الجد الأكثر إثارة" في الصين، وتطلب ذلك منه الكثير من الجهد والتعب.

فوفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" فإنه يمضي ثلاث ساعات يومياً في ممارسة التمارين الرياضية، ويتضمن روتينه اليومي السباحة لمسافة نصف ميل، ويحرص على إبقاء قواه العقلية حادة من خلال القراءة والتعلم في فترة الصباح.

واعترف دوشون أنه قام بتغييرات صغيرة في نمط حياته كتقليل شرب الكحول، إلا أن السر الذي يجعله يشعر بالقوة والنشاط فعلاً هو شبابه العقلي بحسب قوله، فهو منفتح لتجريب أشياء جديدة، ودائماً لديه هدف جديد لمستقبله، ويقول "الصحة العقلية تعني أنك تعرف ما الذي ستفعله".

وضرب مثالاً عن بائع الخضار الذي يستيقظ صباحاً ولديه هدف، ويعمل بجد، وعندما ينهي عمله، يشعر بالإنجاز، وقال إنه يشعر بالإنجاز ذاته، طالما أن لديه شيئاً يشغله.

وختم بالقول "الطبيعة تحدد العمر، لكنك تحدد حالتك الذهنية".