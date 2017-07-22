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منظمة دولية: الوضع في اليمن عار على الإنسانية

22
JULY
2017
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أكد فولفغانغ جامان رئيس منظمة "كير إنترناشونال" غير الحكومية اليوم أن الأزمة في اليمن، الذي يعاني الحرب ووباء الكوليرا، تعد "عارا على الإنسانية".

وقال جامان في مؤتمر صحفي في صنعاء في ختام مهمة استغرقت خمسة أيام "نحن في القرن الحادي والعشرين والوضع الحالي يمثل بلا شك عارا على الإنسانية"، مشيرا إلى "قتل آلاف المدنيين منذ بداية النزاع ونزوح ملايين آخرين".

وأضاف أن "العديد من المناطق على حافة المجاعة.. 60 بالمئة من البلاد في وضع انعدام أمن غذائي وأكثر من نصف السكان لا تصل إليهم مياه الشرب"، داعيا المجتمع الدولي إلى التضامن مع اليمن في سبيل "إنهاء آلام" نحو 27 مليون يمني.

ومنذ اندلاع الأزمة في اليمن وبدء تدخل التحالف العربي في مارس/ آذار 2015 ، تسببت المعارك بسقوط ثمانية آلاف قتيل أغلبهم من المدنيين وأكثر من 44 ألف جريح.

روسيا اليوم
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