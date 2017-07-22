بالصور: طفل يودع والدته بقبلة قبل وفاتها

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سيدتي - أشعلت صورة مؤثرة لطفل يقبّل والدته قبلة الوداع قبل أن تفارق الحياة، قلوب الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الوالدة الأسترالية إيموغين بيتراك قد نُقلت إلى المستشفى في الأسبوع الـ 36 من حملها، وذلك بسبب إصابتها بالتهاب الأذن، وقد تبيّن أنها مصابة بمرض المكورات السحائي، وهو مرض بكتيري مزمن، سببه عدوى بكتيريا النيسيرية السحائية، أو المكورة السحائية.

وعلى ذلك وضعت الأم طفلتها اليانور قبل 4 أسابيع من موعد ولادتها، لكنّ إيموغين توفيت بعدها بأشهر، بسبب ورم شديد في دماغها، قبل أن تتعرف إلى طفلتها.

وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، أُدخل طفلها البالغ من العمر 17 شهرًا إلى غرفتها في المستشفى، حيث قبّلها على جبينها قبلة الوداع.