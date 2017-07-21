الرئيس الفلبيني: هذا "البلد السيئ" لا يستحق شرف زيارتي

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قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، إنه لن يزور الولايات المتحدة أبدا وهو في منصبه، مضيفا أنه "رأى أميركا وهي سيئة للغاية".

ويأتي ذلك في أحدث هجوم له على الولايات المتحدة عقب سؤاله خلال مؤتمر صحفي الجمعة، عن رد فعله على تهديد مشرع أميركي بقيادة احتجاج إذا ما قبل دوتيرتي دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة البيت الأبيض.

وتساءل دوتيرتي قائلا "ما الذي يجعلكم تظنون أنني سأتوجه إلى أميركا؟" وأضاف "لن يكون هناك وقت أبدا خلال إدارتي لأتوجه إلى أميركا ولا بعد ذلك... لقد رأيت أميركا وهي سيئة للغاية".

كان الناطق باسم دوتيرتي قد صرح في أبريل أن ترامب وجه دعوة للرئيس الفلبيني لزيارة البيت الأبيض، وذلك أثناء مكالمة هاتفية بينهما.