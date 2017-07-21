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محكمة تغرِّم وريثة مؤسس سامسونغ 7.6 مليون دولار لـ"تطليقها" من زوجها!

21
JULY
2017
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قضت محكمة في كوريا الجنوبية، الخميس 20 يوليو/تموز 2017، بدفع لي بو-جن، وريثة مجموعة سامسونغ، 8.6 مليار وون (7.64 مليون دولار) إلى زوجها السابق لتسوية قضية طلاقهما.
 
وقالت متحدثة باسم محكمة الأسرة في مدينة سيول بكوريا الجنوبية، في تصريحاتٍ لوكالة "رويترز"، إن "لي" (46 عاماً)، حصلت على وصاية كاملة على ابنها من الموظف السابق في إحدى الشركات التابعة لمجموعة سامسونغ.
 
وكانت وسائل الإعلام تطلق على إيم وو-جي (48 عاماً)، زوج وريثة سامسونغ، لقب "السيد سندريلا"؛ نظراً إلى خلفيته المتواضعة قبل زواجه من "لي" عام 1999. وتقدمت "لي" أواخر عام 2014 بدعوى طلاق من إيم وطلبت الوصاية الكاملة على ابنهما.
 
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن أحد محامي إيم عزمه استئناف الحكم؛ إذ إنه طالَب في دعوى الطلاق التي تقدم بها، بدوره، بتسوية مالية تصل إلى 1.2 تريليون وون (1.1 مليار دولار).
 
وكان إيم موظفاً في شركة أمن تابعة لمجموعة سامسونغ، وقد التقى "لي" المديرة التنفيذية لفندق شيلا وابنة مؤسس مجموعة سامسونغ الذي يعاني مشاكل صحية، خلال مناسبة تطوعية.
 
ونال إيم بعد زواجه بـ"لي" شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المرموق، وتدرج بسرعة في المناصب بشركة سامسونغ حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات المجموعة.
 
هذا، وتقدر مجلة Forbes ثروة "لي" بنحو ملياري دولار، وهي تقريباً قيمة حصتها البالغة 5.5% من مجموعة سامسونغ.
Reuters
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