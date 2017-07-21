طوارئ بطائرة ركاب بسبب "ورقة غامضة"

A + A -

عثر طاقم طائرة ركاب مصرية على ورقة ملصقة على أحد المقاعد تشير إلى تهديد أمني، وذلك قبل صعود الركاب إليها بمطار القاهرة، الجمعة.

وكان من المقرر أن تقلع الطائرة إلى أثينا، وقد تم سحبها إلى ممر الطوارئ بالمطار، وقامت سلطات الأمن بتفتيشها بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وخبراء المفرقعات.

واحتوت الورقة على كلمات معدودة هي "مطلوب من 2002.. حيا أو ميتا"، مع رسم لوجه غامض.

وذكرت مصادر أمنية أن الرحلة كانت قادمة من لندن في الرابعة ونصف من صباح الجمعة، وتم تجهيزها للسفر إلى أثينا قبل العثور علي الورقة المجهولة .