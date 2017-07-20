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بالصور: من هو الفنان الذي وجد مشنوقاً داخل شقته

20
JULY
2017
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توفي المغني الأمريكي تشيستر بينينغتون Chester Bennington عن عمر ناهز 41 عاماً. وكشفت مصادر أمنية مطلعة أن نجم فريق Linkin Park أقدم على الإنتحار، حيث عثُر عليه مشنوقاً داخل منزله في Palos Verdes بولاية لوس أنجلوس.

وحسب موقع TMZ، عانى Bennington خلال السنوات الماضية من الإدمان على الكحول والمخدرات، كما حاول الإنتحار أكثر من مرة. وخلال طفولته، تعرض لمحاولة اغتصاب على يد رجل بالغ، الأمر الذي أدى الى اصابته بأمراض نفسية.

وكانت تربط النجم الراحل Chester علاقة صداقة قوية بالمغني Chris Cornell الذي انتحر في ايار من العام الحالي، شنقاً.

المصدر: مجلة سيدتي

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