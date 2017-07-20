living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا انتقم الحرس الثوري الإيراني لدم معاذ الكساسبة !

20
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده أن الضربة الصاروخية التي نفذتها بلاده ضد مواقع في مدينة "دير الزور" كانت انتقاما للطيار الأردني معاذ الكساسبة.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن المسؤول العسكري الإيراني أن "الضربة الصاروخية ضد مواقع الإرهاب في سوريا التي تمت مؤخرا هي انتقام لشهداء الاعتداءات الإرهابية في طهران وللطيار الأردني معاذ الكساسبة"، الذي أعدمه تنظيم "داعش" حرقا بطريقة وحشية مطلع عام 2015.

واشار حاجي زاده في تصريحه بأنه كان حاضرا "في غرفة قيادة عمليات الضربة الصاروخية، وعندما أصاب الصاروخ الثاني هدفه تسبب ذلك بأضرار في أحد صهاريج الوقود ما أدى إلى تسرب الوقود إلى داخل أحد الأنفاق واشتعال النيران".

وقال قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني متحدثا عن انطباعاته في تلك الآونة "كنت أتساءل في نفسي عن السبب وراء اندلاع كل هذه النيران الواسعة، لكني توصلت فيما بعد لنتيجة مفادها هي أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يتم الأخذ بثأر الطيار الأردني (معاذ الكساسبة) الذي أحرقه الدواعش حيا في هذه العملية أيضا، وذلك إضافة إلى الأخذ بثأر شهداء الهجمات الإرهابية في طهران".

وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى أن بلاده أعطت أولوية، بحسب التوجيهات، لـ"دقة الصواريخ"، لافتا إلى أن مسألة ضرب هدف صغير أو بناية لا تتعدى مساحتها عدة أمتار من مسافة 700 كيلو متر لم تكن متوقعة.

ولفت حاجي زاده الى ان اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس، حدد 60 هدفا لاختيار المناسب منها للضربة الصاروخية.

وقال قائد القوة الجوفضائية الإيرانية متحدثا عن اللحظات الأولى للتنفيذ :"أطلقنا 6 صواريخ في 12 دقيقة، لكن خبر إطلاق الصواريخ كان قد انتشر على مواقع الإنترنت في الوقت الذي كان هناك صاروخان ما زالا فوق منصات الإطلاق، وعندما تابعنا الأمر تبين لنا أن الناس قاموا بتصوير لحظة إطلاق الصواريخ من مواقع قريبة من موقع الإطلاق ونشروا الفيديوهات".

Beirutpress
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout