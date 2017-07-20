سبب انزعاج المضيفات لدى طلب الركاب المشروبات الدايت

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عائلتي - سواء كنت من هواة السفر أو قمت بركوب الطائرة لمرات نادرة أم تفكرين في السفر قريبًا، وسواء اختبرت هذا الأمر وشعرت بانزعاج المضيفات قليلًا لدى طلبك المشروبات الغازية ذات السعرات الحرارية المنخفضة او الدايت ام لا، فيجب ان تتعرفي على السر الكامن وراء ذلك تمامًا كبعض الأسرار الأخرى التي لن تخبرك بها مضيفات الطيران. فلماذا إذًا تنزعج المضيفة لدى طلبك هذه المشروبات بالذات؟

ضغط العمل قد يدفع بالمضيفة الى الإنزعاج من بعض الأمور البسيطة وهذا الأمر ينطبق على المشروبات الغازية الدايت ويعاز ذلك الى أنّ سكب كوب من المشروبات الغازية الدايت يستغرق وقتًا أكثر أمن أي مشروب آخر لأنّ غاز ثنائي أكسيد الكربون ينبعث منها بكمية أكثر في الجو، وهذا الوقت المهدور يمكن أنّ تستثمره المضيفة لخدمة 3 ركاب آخرين.

وفي سياق آخر، يعدّ الضغط على مقصورة الطائرات بسبب الارتفاع عن سطح الأرض من الأمور التي تصعّب تلبية طلبات بعض الركاب كإعداد أي مشروب او تقديم مشروب يصعب سكبه كذلك الأمر.

دون أن ننسى طبعًا ان تعالي بعض الركاب على المضيفات وتصرفاتهم السيئة من أكثر الأمور المزعجة والتي تضايق المضيفات الى حد كبير ولكن يبقى طلب المشروبات الدايت أقل سوءًا من هذه الأخيرة.