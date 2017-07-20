بالصور - أسرارٌ لا تعرفونها عن ميلانيا ترامب.. وترامب أخفاها طيلة هذه السنوات!

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كشف موقع Life Daily عن أسرار وصور للسيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، لطالما أُخفاها زوجها دونالد ترامب عن العالم.

ومن أبرز هذه الأسرار:

- تتكلّم ميلانيا بـ5 لغات: الأميركية، الفرنسية، الألمانية، الصربية والسلوفانية.

- لقاؤها الأول بترامب كان في عرض أزياء في نيويورك عام 1998، وعقدا خطوبتهما عام 2004.

- ساعدت ترامب في حملته الإنتخابية خلال حفلٍ للإصلاح عام 2000، قبل خطوبتهما.

- أطلقت ميلانيا ترامب مجموعتها الأولى من المجوهرات عام 2010، والتي نفذت من الأسواق خلال 45 دقيقة.

- ميلانيا هي ناشطة خيرية، ولطالما أقامت حفلات لمؤسسات كالصليب الأحمر الأميركي، ومركز الأبحاث السرطانية.

- صمّمت ميلانيا بنفسها منزلها في برج ترامب، بذهب من 24 قيراط.

- السيدة الأميركية الأولى غامضة بطبعها، إذ أنّها صرّحت خلال إطلالتها على غلاف مجلة Harper’s Bazaar أنّها تتبع تفاصيل زوجها وتدعمه، لكنّها تختار عدم الظهور معه في بعض المناسبات لأسبابها الشخصية.

(لها)