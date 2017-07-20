living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - أسرارٌ لا تعرفونها عن ميلانيا ترامب.. وترامب أخفاها طيلة هذه السنوات!

20
JULY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف موقع Life Daily عن أسرار وصور للسيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، لطالما أُخفاها زوجها دونالد ترامب عن العالم.
 
ومن أبرز هذه الأسرار:
 
- تتكلّم ميلانيا بـ5 لغات: الأميركية، الفرنسية، الألمانية، الصربية والسلوفانية.
 
- لقاؤها الأول بترامب كان في عرض أزياء في نيويورك عام 1998، وعقدا خطوبتهما عام 2004.
 
- ساعدت ترامب في حملته الإنتخابية خلال حفلٍ للإصلاح عام 2000، قبل خطوبتهما.
 
- أطلقت ميلانيا ترامب مجموعتها الأولى من المجوهرات عام 2010، والتي نفذت من الأسواق خلال 45 دقيقة.
 
- ميلانيا هي ناشطة خيرية، ولطالما أقامت حفلات لمؤسسات كالصليب الأحمر الأميركي، ومركز الأبحاث السرطانية.
 
- صمّمت ميلانيا بنفسها منزلها في برج ترامب، بذهب من 24 قيراط.
 
- السيدة الأميركية الأولى غامضة بطبعها، إذ أنّها صرّحت خلال إطلالتها على غلاف مجلة Harper’s Bazaar أنّها تتبع تفاصيل زوجها وتدعمه، لكنّها تختار عدم الظهور معه في بعض المناسبات لأسبابها الشخصية.
 
(لها)
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout