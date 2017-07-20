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"أشخاص يرتدون زي الشرطة الألمانية".. تركيا حذرت من محاولة اغتيال أردوغان!

20
JULY
2017
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ذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية، أن السلطات الأمنية التركية أرسلت عشية قمة العشرين الكبار، التي عقدت في مدينة هامبورغ الألمانية، مذكرة شفوية للشرطة الجنائية في ألمانيا، تحذرها فيها من محاولة اغتيال محتملة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال أعمال القمة.
 
ووفقًا للصحيفة، تلقت الشرطة الجنائية الاتحادية عشية انعقاد القمة، بتاريخ 6 تموز/ يوليو، رسالة تشير إلى أن "أشخاص يرتدون زي الشرطة الألمانية يحتمل أن يقوم بعملية اغتيال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان". فضلا عن ذلك تم إبراز اسم المهاجم المحتمل بالتحذير، الحديث يدور عن شرطي تركي سابق.
 
هذا وأكدت الشرطة الاتحادية لصحيفة "فيلت" تلقي المذكرة الشفوية، لكن وفقا لتقديراتهم إمكانية وقوع عملية اغتيال كانت بمثابة "أمر مستبعد".
 
يذكر أن مدينة هامبورغ الألمانية، استضافت في الفترة 7-8 تموز/يوليو أعمال قمة مجموعة الدول العشرين الكبار.
 
(sputnik)
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