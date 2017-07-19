هكذا قرر ان ينهي حياته!!!

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قرّر شاب إيطالي متمرس وشغوف برياضة القفز أن يُنهي حياته بطريقة مختلفة، وقبل أن يقفز من ارتفاع 4 آلاف متر أخبر زوجته برسالة أخيرة عبر تسجيل فيديو أنه لن يفتح المظلة هذه المرة.

ووفق صحيفة The independent البريطانية سجّل فيتانتونيو كابوتورتو، 27 عاماً، مقطع فيديو أخبر فيه كوستانزا ليتليني أنّه "سيذهب إلى مكانٍ بديع".

وسارعت زوجته، 25 عاماً، بالذهاب إلى مركز القفز بالمظلات في مدينة ديلاند بولاية فلوريدا الأميركية، وتوسّلت طاقم المركز لمنع زوجها من القفز. فاتصل أحد الموظّفين لاسلكياً بربّان الطائرة، لكنّ كابوتورتو كان قد قفز بالفعل، ليتم العثور على جثته في حقلٍ مفتوح قرب مطار ديلاند المحلي.

ووفق مركز المظلات، فإنّ زوجة كابوتورتو وصلت "متأخرة بضع لحظات" لمنع زوجها من القفز.

وكان كلا الزوجين يعملان في شركة United Parachute Technologies، المختصّة بصنع حاويات مظلات القفز.

وقام كابوتورتو بأكثر من 600 قفزة سابقاً. وقالت تارات ريتشارد، وهي مُوظَّفة بمركز القفز بالمظلات، للشرطة إنّه "بدا طبيعياً" عندما رأته قبل إقلاع الطائرة.