living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا قرر ان ينهي حياته!!!

19
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قرّر شاب إيطالي متمرس وشغوف برياضة القفز أن يُنهي حياته بطريقة مختلفة، وقبل أن يقفز من ارتفاع 4 آلاف متر أخبر زوجته برسالة أخيرة عبر تسجيل فيديو أنه لن يفتح المظلة هذه المرة.

ووفق صحيفة The independent البريطانية سجّل فيتانتونيو كابوتورتو، 27 عاماً، مقطع فيديو أخبر فيه كوستانزا ليتليني أنّه "سيذهب إلى مكانٍ بديع".

وسارعت زوجته، 25 عاماً، بالذهاب إلى مركز القفز بالمظلات في مدينة ديلاند بولاية فلوريدا الأميركية، وتوسّلت طاقم المركز لمنع زوجها من القفز. فاتصل أحد الموظّفين لاسلكياً بربّان الطائرة، لكنّ كابوتورتو كان قد قفز بالفعل، ليتم العثور على جثته في حقلٍ مفتوح قرب مطار ديلاند المحلي.

ووفق مركز المظلات، فإنّ زوجة كابوتورتو وصلت "متأخرة بضع لحظات" لمنع زوجها من القفز.

وكان كلا الزوجين يعملان في شركة United Parachute Technologies، المختصّة بصنع حاويات مظلات القفز.

وقام كابوتورتو بأكثر من 600 قفزة سابقاً. وقالت تارات ريتشارد، وهي مُوظَّفة بمركز القفز بالمظلات، للشرطة إنّه "بدا طبيعياً" عندما رأته قبل إقلاع الطائرة.

mtv
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout