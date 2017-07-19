شكا من وجع في البطن بعد تناول الهامبرغر.. ولكن ما تمّ اكتشافه كان صادماً!

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غالبًا ما تكون آلام البطن عابرة، وقد يكون السبب هو الاضطرابات الهضمية، آلام العادة الشهرية عند المرأة أو بكل بساطة القلق. لكن وجع البطن عندما يظهر فجأة قد يكون عارضاً لمرضٍ خطير.

في الواقع، إن الإصابات الخطيرة مثل الزائدة الدودية الحادة، الانسداد المعوي، الحمل خارج الرحم أو المغص المعوي قد تكون في أصل أسباب هذا الوجع. الوجع الحي وغير المعتاد على مستوى المعدة يدفع المرضى إلى طوارئ المستشفيات، كما هي حالة هذا الصبي بعدما أكل سندويش "هامبرغر".

وفي التفاصيل، استغلت عائلة "فيور" نهاية يوم مشمس لتحضير الشواء والهمبرغر في الخارج. عاش أنطوني، صغير العائلة، هذه اللحظات السعيدة وأكل شطيرة همبرغر. لكن حكة ظهرت في حنجرته وخلال ثوانٍ، شعر بألم حاد، كما لو أن سكيناً مدبباً انغرز في معدته.

أخذه أهله فوراً إلى قسم الطوارئ في المستشفى، حتى يكتشفوا سبب ألمه الصاعق، فوجد الأطباء شريطاً معدنياً في معدة الصبي، شكوا أنه قطعة من فرشاة معدنية، تستخدم عادةً لتنظيف شباك لوح الشواء. وبعدما نقلوا الصبي إلى غرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية لاستخراج الشريط المعدني المدبب، تأكد شكهم، إنها شعرة من الفرشاة المعدنية التي تستخدم لتنظيف لوح الشواء.

وبالرغم من أن العملية مرت بسلام، فقد حدث التهاب على مستوى جرح معدة أنطوني، بسبب البكتيريا الموجودة على الشريط المعدني القذر.

أخيراً، ساعد العلاج بالمضادات الحيوية الصبي الصغير على استعادة عافيته تماماً وعلى العودة إلى منزله.

وحسب ما قال الأطباء، فإنها ليست الحالة الأولى التي تحدث في الولايات المتحدة، لذلك وجدوا أن عليهم التحذير من مخاطر استخدام هذا النوع من الفرشاة لتنظيف لوح الشواء.

ويقول عزيز بن براهيم، الطبيب الجراح في MidState Médical Center في ولاية كونيكتيكت، الذي يواجه هذا النوع من الحوادث المنزلية بانتظام، إن هناك مشكلة نقص في الإحصائيات بخصوص هذا الموضوع.

وهكذا لتجنب المخاطر المرتبطة باستخدام هذا النوع من الفرشاة، إليكم الطرق البديلة لتنظيف لوح الشواء:

• البصل: إنها حيلة بسيطة وفعالة، تعيد الشباب للوح شوائك! اقطعوا البصلة ببساطة إلى قسمين وافركوا الشبك بها. يساعد البصل على إزالة الدهن عن حديد الشواء عندما يكون ما زال ساخناً قليلاً، وهذا يعني عند نهاية الشواء.

• البايكنغ صودا (بيكربونات الصودا): معروف بمستحضر الألف فائدة وفائدة، هذه البودرة السحرية ستساعدكم على تنظيف أدوات الشواء وكذلك اللوح. رشوا فقط البايكنغ صودا على إسفنجة رطبة ثم افركوا البقع الأكثر عناداً.

• البطاطا: لتنظيف لوح الشواء وصيانته على المدى الطويل، استخدموا البطاطا. اقطعوا البطاطا النيئة إلى قسمين ثم افركوا الشبك من الأعلى إلى الأسفل. من أجل فعالية أفضل، سخنوا حديد الشواء ليصبح فاتراً وحتى تنفصل البقايا بسهولة. النشاء الموجود في البطاطا يغطي الحديد بطبقة طبيعية، فيساعد هكذا على أن يظل نظيفاً أطول وقت ممكن.

• الخل الأبيض: المكون المعجزة لتنظيف المنزل، إنه أيضاً مزيل دهون طبيعي للوح الشواء. له استخدامان ممكنان، إما بفرك الشباك بفوطة مبللة بالخل الأبيض، وإما بنقع اللوح في وعاء يحتوي على كميتين متساويتين من الخل الأبيض.

(شاشة)