مؤثر جداً - حلقت شعر رأسها أمام المدعوين في يوم زفافها... والسبب يدعو إلى البكاء

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أقدمت عروس بريطانية على تقديم هدية فريدة من نوعها لعريسها في يوم زفافهما. فقد قررت جوان ليونز أن تحلق شعر رأسها أمام عيون المدعوين.

وفي التفاصيل أن العريس كريغ كان يعاني من سرطان البنكرياس في مراحله الأخيرة. وأرادت العروس من خلال ذلك التضامن معه بعد أن خسر شعره بسبب العلاج الكيميائي.

وقد تبرعت بخصلاتها لجمعية خيرية تقوم بصنع شعر اصطناعي للأطفال المصابين بالسرطان. وتعليقاً على ذلك قال كريغ لصحيفة "دايلي ميل": "إنها المرة الأولى التي أرى فيها جوان من دون شعر. كانت رائعة وجميلة. إنها امرأة أحلامي".

يُذكر أن علاقة تجمع بين الزوجين منذ 30 عاماً. وعنها قال كريغ للصحيفة نفسها: "أحببت جوان منذ وقعت عيناي عليها. كنت حينها في الـ14 من عمري".

(لها)