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"مشكلة كبيرة" في ورقة الـ 10 جنيه إسترليني الجديدة

19
JULY
2017
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أصدر بنك إنجلترا المركزي عملة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية، تضم صورة جين أوستن، لتكون بذلك أول كتابة في التاريخ تحتل صورتها ورقة نقدية وطنية.
 
إلا أن هذا الأمر جر على محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، الكثير من الانتقادات، حيث جرى اتهامه بعدم فهم المعنى الحقيقي للاقتباس الذي جرى استخدامه على رأس العملة النقدية الجديدة، وفق ما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية.
 
واضطر كارني للدفاع عن استخدام اقتباس لبينغلي، وهي شخصية في رواية "برايد و بريجوديس" الحائزة على نوبل للكاتبة أوستن، جاء فيه "أعلم أن بعد كل شيء ليس هناك متعة مثل القراءة".
 
واعتبر النقاد أن اعتماد ذلك الاقتباس مشكلة كبيرة، وقالوا إنه لم يكن على البنك أخذه حرفيا وطباعته على العملة النقدية، مشيرين إلى أن "الاقتباس كان في الواقع ساخرا وليس حقيقيا".
 
وردا على سؤال حول سبب اختيار هذا الاقتباس، قال كارني "لسببين، الأول لأنه يعني الكثير لروح الكاتبة جين أوستن.. والثاني لأن الاقتباس صحيح، لا توجد متعة توازي متعة القراءة، نحن نتفق مع هذا الأمر".
 
مضيفا "إذا كنت تعرف أعمالها، يمكنك التمتع بسخريتها، ولكنها لم تكن تغفل الجوانب الاجتماعية.. كانت تعمل على العديد من المستويات".
 
وكشف بنك إنجلترا العملة النقدية، الثلاثاء، في كاتدرائية وينشستر، حيث دفنت الروائية الشهيرة بعد وفاتها عام 1841 عن عمر يناهز 41 سنة.
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