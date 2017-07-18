في اللّحظة الأخيرة.. قررت عدم الزواج وحولت حفلها إلى..؟

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بعد أن قررت عدم الزواج بخطيبها، أقدمت شابة أميركية على تحويل حفل الزفاف الذي كلفها 30 ألف دولار إلى وليمة للفقراء.

ووفقاً لصحيفة Indianapolis Star "، بعد أن خططت الشابة سارة كومينس، البالغة من العمر 25 عاماً، لحفل زفافها طوال عامين، وجمعت نحو 30 ألف دولار، قررت في اللحظة الأخيرة عدم الارتباط بخطيبها، وجاءت بنحو 150 شخصا من مأوى للفقراء والمشردين بدلاً من المدعوين لحفل الزفاف".

وأضافت الصحيفة: "كل شيء، كان جاهزا؛ المطعم وضيوف حفل الزفاف، لكن سارة اتخذت قرارها بإلغاء الحفل ودعت أشخاصا آخرين في اللحظة الأخيرة، بدل المدعوين إلى العرس".

ومن جانبها، أكدت سارة أنها "ستستغل التذكرتين اللتين كانت قد اشترتهما هي وخطيبها لقضاء شهر العسل في جمهورية الدومينيكان، لقضاء إجازة مع والدتها هناك".