السائق الطائر يستقر على سطح أحد المنازل

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قالت السلطات إن سيارة رياضية متعددة الأغراض مسرعة اصطدمت لتستقر فوق سطح منزل في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأميركية بعد أن ارتطمت بأحد الجسور وطارت في الهواء.

وحسب أسوتشيدبرس، ذكرت صحيفة سانت لويس بوست ديسباتش، أن السائق كان محاصرا في المركبة ذات الدفع الرباعي حين وصلت السلطات بعد ظهر الأحد.

وقال مايكل أراس، نائب رئيس العمليات الخاصة بإدارة إطفاء سانت لويس، إن مثل هذا الحادث لم يصادفه مطلقا طوال فترة عمله كرجل إطفاء.

قامت أطقم الإطفاء بتخليص الرجل بحرص من داخل السيارة ونقلوه إلى أحد المستشفيات.

لم تعرف حالة الرجل الصحية، لكن مسؤولي الإطفاء قالوا إنه كان يفقد الوعي ويستعيده بعد الحادث.

اكتشف مالك المنزل بروس ريدينغ وجود سيارة الدفع الرباعي على سطح منزله عندما عاد من صالة الألعاب الرياضية.