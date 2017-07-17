مسنة تنجبُ طفلا معافى بعد 40 عاما من المحاولات

A + A -

أنجبت مسنة أميركية في التاسعة والخمسين من عمرها، طفلا في أحد مستشفيات نيويورك بعد أن خضعت لعلاجات إخصاب.

ووضعت أكوسوا بودو أمواكو، طفلا معافى يزيد وزنه عن ثلاثة كيلو غرامات وربع الكيلو في الخامس عشر من يونيو، في مركز بيلفيو للسيدات في نيسكيونا قرب ألباني.

وتقول السيدة الأميركية إنها ظلت تحاول مع زوجها منذ 38 سنة أن تحبل بطفل، لكنها أصيبا باليأس في نهاية الأمر.

وعلم الزوجان الأميركيان، العام الماضي، بأمر سيدة من غانا؛ مسقط رأسهما، ولدت وعمرها ستون عاما بعد أن خضعت لعلاجات إخصاب.

عقب ذلك، اتخذت أمواكو قرار الخضوع للإخصاب الخارجي، في إحدى عيادات منطقة ألباني، باستخدام السائل المنوي لزوجها وبويضة متبرعة.

وأطلق الزوجان اسم إيسايا ساموا أنيم على الطفل وهو نفس اسم أبيه.

وبحسب ما نقلت "أسوشيتد برس"، فإن الرضيع وأمه في حالة صحية مستقرة ولا يعانيان من أي مشكلات.