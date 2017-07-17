living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل تراعي روسيا مصالح اسرائيل في سوريا!؟

17
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين، إنّ الاتفاق الحاصل بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية حول مناطق خفض التوتر في سوريا، سيراعي مصالح إسرائيل.

وجاءت تصريحات لافروف هذه في معرض رده على اعتراض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتفاق خفض التوتر في جنوب سوريا، وذلك خلال تواجده في عاصمة روسيا البيضاء مينسك للمشاركة في منظمة معاهدة الامن الجماعي.

وأكّد لافروف أنّ الاتفاق الحاصل بين واشنطن وموسكو، تمّ بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية بما فيهم إسرائيل.

وأضاف الوزير الروسي أنّ الاسرائيليين اطلعوا على كافة تفاصيل الاتفاق ومحتواه.

وأمس الأحد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تراجع حكومته عن تأييد اتفاق إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا، الذي توصلت اليه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بدعوى أنه "سيعزز من قوة إيران".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، عن نتنياهو قوله مساء الأحد في العاصمة الفرنسية باريس: "إسرائيل تعارض اتفاق خفض التوتر في جنوبي سوريا الذي

تم التوصل اليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا".

وأعلنت الحكومة الأردنية في السابع من الشهر الحالي، توصل الولايات المتحدة وروسيا والأردن إلى اتفاق يدعم وقف إطلاق النار بين قوات النظام والمعارضة السورية، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب غربي سوريا، بدأ سريانه يوم 9 تموز الجاري.

الأناضول
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout