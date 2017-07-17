هل تراعي روسيا مصالح اسرائيل في سوريا!؟

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين، إنّ الاتفاق الحاصل بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية حول مناطق خفض التوتر في سوريا، سيراعي مصالح إسرائيل.

وجاءت تصريحات لافروف هذه في معرض رده على اعتراض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتفاق خفض التوتر في جنوب سوريا، وذلك خلال تواجده في عاصمة روسيا البيضاء مينسك للمشاركة في منظمة معاهدة الامن الجماعي.

وأكّد لافروف أنّ الاتفاق الحاصل بين واشنطن وموسكو، تمّ بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية بما فيهم إسرائيل.

وأضاف الوزير الروسي أنّ الاسرائيليين اطلعوا على كافة تفاصيل الاتفاق ومحتواه.

وأمس الأحد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تراجع حكومته عن تأييد اتفاق إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا، الذي توصلت اليه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بدعوى أنه "سيعزز من قوة إيران".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، عن نتنياهو قوله مساء الأحد في العاصمة الفرنسية باريس: "إسرائيل تعارض اتفاق خفض التوتر في جنوبي سوريا الذي

تم التوصل اليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا".

وأعلنت الحكومة الأردنية في السابع من الشهر الحالي، توصل الولايات المتحدة وروسيا والأردن إلى اتفاق يدعم وقف إطلاق النار بين قوات النظام والمعارضة السورية، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب غربي سوريا، بدأ سريانه يوم 9 تموز الجاري.