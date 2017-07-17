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أعمال عنف واعتداءات جنسية خلال حفل شعبي قرب شتوتغارت

17
JULY
2017
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أدت اعتداءات جنسية جماعية خلال حفل شعبي في بلدة شورندورف قرب مدينة شتوتغارت إلى جدل وردود فعل منددة من قبل الشرطة والمسؤولين السياسيين. وألقت الشرطة القبض على مشتبه به عراقي وثلاثة لاجئين أفغان.

عقدت السلطات المحلية في بلدة شورندورف قرب شتوتغارت (ولاية بادن ـ فورتنبيرغ) مؤتمرا صحافيا خاصا اليوم الاثنين (17 يوليو/ تموز 2017) لتسليط الضوء على حوادث الاعتداءات الجنسية التي ألقت بظلالها على الحفل الشعبي السنوي هناك. وقال أحد أفراد الشرطة الاعتداءات على قوات الأمن كانت فظيعة". وأوضح أنه عادة ما يجتمع شبان خلال هذا الحفل، غير أن العدوانية اتجاه رجال الأمن تعتبر ظاهرة جديدة.
وأكدت الشرطة أن السبب الرئيسي في الاعتداءات هو الاستهلاك المفرط للكحوليات في ليلة السبت/ الأحد، حين تجمع ما يقارب ألف شاب في حديقة "شلوس بارك" بالمدينة، حيث اندلعت مناوشات. وذكرت الشرطة أن الكثيرين من أولئك الشباب لهم خلفيات مهاجرة. وأدت أعمال العنف إلى سقوط جرحى وكذلك لاعتداءات جنسية. وقد اعتقلت الشرطة خلال الحفل عراقيا وثلاثة من اللاجئين الأفغان.

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