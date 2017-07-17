حادث "نادر" في الملاهي

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قالت السلطات الإسبانية، الأحد، إن 33 شخصا، بينهم ستة أطفال تحت سن العاشرة، أصيبوا في حادث تصادم بين قطاري ملاهي في مدريد.

وقالت خدمات الطوارئ إن 27 شخصا احتاجوا إلى علاج في مستشفى من إصابات طفيفة، عندما اصطدم قطار ملاهي بآخر في متنزه بارك دي أتراتشيونيس في مدريد.

وأضافت المتحدثة باسم خدمات الطوارئ كارمن كاماشو أنه لا توجد إصابات خطيرة على ما يبدو.

وأضافت أن الركاب عولجوا من شكاوى في الرقبة والظهر والبطن.

وقال مسؤولو المتنزه لوكالة أوروبا برس الإسبانية إن قطار الملاهي الدوار نجح في اختبارات السلامة اليومية صباح الأحد.

ويمكن لركاب قطار "ترين دي لا مينا" ارتداء نظارات "الواقع الافتراضي"، التي تستعيد مشاهد من حقبة الحياة البرية في الغرب الأميركي في القرن التاسع عشر، بحسب موقع المتنزه على الإنترنت.