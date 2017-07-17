بالصور - طريقة غريبة لطلب الزواج.. لن تتوقعوا ما فعله "عيسى"!

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أقدم الشاب التركي، عيسى كسكين (29 عاما) على طلب يد صديقته إسراء إكيز (24 عاماً)، بتعليق لافتة على رافعة وعرضها أمام شرفة منزلها في الطابق الرابع.

وكتب كسكين المقيم في ولاية زونغولداق شمالي تركيا، على اللافتة بعد أن وضع صورته إلى جانب صورة الفتاة "هل تقبلين بي هكذا طوال العمر"، ثم اتصل بها وطلب منها الخروج إلى الشرفة. وبعد ذلك دعا إكيز إلى النزول وطلب يدها، لترد عليه الفتاة بـ "نعم".

وقال كسكين: "اردت مفاجأة حبيبتي، وأعددت لهذه الخطة مع أصدقائي. كانت خطة جيدة، ونالت إعجابها".

أما إكيز فأبدت استغرابها من الطريقة التي لجأ إليها كسكين، وقالت إنها لم تكن تنتظر مثل هذا الأمر الجميل.