حادثة مؤسفة.. قتلت بالقرب من المطار!

A + A -

وقعت حادثة مفجعة بالقرب من مطار سانت مارتن الواقع بجزر الكاريبي، والذي يقع بمحاذاة الشاطئ، بحسب ما نشر موقع “دايلي ميرور” البريطاني.

وبحسب الموقع، فقد اعتاد السيّاح وروّاد الشاطئ أن يلتقطوا صورًا للطائرات أثناء هبوطها، لكنّ الأمر لم يكن ممتعًا بالنسبة إلى سائحة تبلغ من العمر 57 عامًا، والتي وقفت كغيرها بالبيكيني بالقرب من مدرج المطار لمشاهدة إحدى الطائرات.

ولكنّ السائحة لم تستطع الصمود أمام عصف الهواء الخارج من الطائرة، ولم تتمكّن من إلتقاط السياج جيدًا، فقذفها الهواء حتى ارتطم رأسها بالفاصل الإسمتني، ما أسفر عن وفاتها على الفور.