living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إحتجاز المساعد الخاص للرئيس الإيراني

16
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد المتحدث باسم السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني ايجئي صحة خبر إعتقال ، حسين فريدون المساعد الخاص لرئيس الايراني حسن روحاني ، مشيراً إلي أن سبب الإعتقال جاء على خلفية القضايا التي أثيرت خلال حملة الإنتخابات الرئاسية حول شقيق رئيس الجمهورية ودعوة الرئيس إلى متابعة ذلك من قبل السلطة القضائية.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد قال حجة الإسلام إيجئي لقد تم التحقيق مع هذا الشخص لعدة مرات وكذلك تم التحقيق مع الأشخاص الذين يرتبطون به مشيراً إلى أن البعض منهم تم إعتقالهم أيضاً.
ولفت إلى أنه تم إصدار مبلغ كفالة بحقه إلا أنه لم يتمكن من تسديده وبالتالي تم إيداعه في السجن.
وفي موضوع آخر أشار حجة الإسلام إيجئي إلي آخر تطورات ملف الإساءة إلى الرئيس الايراني خلال مسيرات يوم القدس وقال: لقد تم التعرف على عدد من الأشخاص مشيراً إلى أن النائب العام يباشر بنفسه في هذا الموضوع وقد شكل ملفاً خاصا لهذا الغرض.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout