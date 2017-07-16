إحتجاز المساعد الخاص للرئيس الإيراني

A + A -

أكد المتحدث باسم السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني ايجئي صحة خبر إعتقال ، حسين فريدون المساعد الخاص لرئيس الايراني حسن روحاني ، مشيراً إلي أن سبب الإعتقال جاء على خلفية القضايا التي أثيرت خلال حملة الإنتخابات الرئاسية حول شقيق رئيس الجمهورية ودعوة الرئيس إلى متابعة ذلك من قبل السلطة القضائية.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد قال حجة الإسلام إيجئي لقد تم التحقيق مع هذا الشخص لعدة مرات وكذلك تم التحقيق مع الأشخاص الذين يرتبطون به مشيراً إلى أن البعض منهم تم إعتقالهم أيضاً.

ولفت إلى أنه تم إصدار مبلغ كفالة بحقه إلا أنه لم يتمكن من تسديده وبالتالي تم إيداعه في السجن.

وفي موضوع آخر أشار حجة الإسلام إيجئي إلي آخر تطورات ملف الإساءة إلى الرئيس الايراني خلال مسيرات يوم القدس وقال: لقد تم التعرف على عدد من الأشخاص مشيراً إلى أن النائب العام يباشر بنفسه في هذا الموضوع وقد شكل ملفاً خاصا لهذا الغرض.