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للمتخرجين الجدد .. 5 شركات عالمية تبحث عن موظفين !

16
JULY
2017
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يعد البحث عن وظيفة من الأمور الهامة التي يسعى إليها الخريجون الجدد، وتبدأ رحلة البحث عن الوظائف في شتى المؤسسات والشركات، وعادة ما تتطلب العديد من الشركات شروطاً خاصة لقبول الموظفين.

ويعتبر الخريجون الجدد أن سوق العمل لا يمكنه استيعاب الكميات الكبيرة من الخريجين سنوياً، إلا أن هذا الواقع، وبحسب تقرير أعدته شبكة سي أن أن الأميركية، يوضح أن هناك العديد من الشركات العالمية، التي تقدم فرصا وظيفية للخريجين الجدد، رغم غياب الخبرة العملية لديهم.

وبحسب معدي التقرير، فإن شركة غوغل، تحتل مركز الصدارة في الشركات العالمية التي تستقطب الخريجين الجدد، وفي المركز الثاني، يأتي بنك غولدمان سكس، أبل، أرنست أند يونغ، برايس ووترهاوس كوبرز.

1-شركة غوغل

وأشار التقرير إلى أن شركة "غوغل" تقدم عروضاً مذهلة للموظفين الجدد، وتُقدم صفحة الوظائف الخاصة بالشركة شرحاً مفصلاً بالخطوات الواجب اتباعها للانضمام لفريق العمل، بما في ذلك النصائح الخاصة بكتابة سيرة ذاتية جيدة، ومقاطع فيديو لكيفية إجراء مقابلة عمل ناجحة، بعد أن يتعين الموظف تقدم له الشركة العديد من الامتيازات مثل الوجبات المجانية، وأسرّة للنوم، وجلسات تدليك، كما تمنح الشركة دورات لتعلم الترميز والموسيقى.

2-غولدمان ساكس
يقول تقرير شبكة سي أن أن " إن مصرف غولدمان ساكس يقدم فرص عمل مذهلة للخريجين الجدد"، ويضيف: "يقدم البنك أكثر من 4000 دورة تدريبية، مما يساعد الموظفين الجدد في حياتهم المهنية، ويقول البنك إن 98% من موظفيه يحضرون دورة واحدة أو أكثر في جامعة ولاية جورجيا سنويًا، كما يتم تشجيع المُديرين على التواصل مع الموظفين قبل تعيينهم، كما يقدم البنك برنامج "أول 100 يوم" الذي يتلقى خلاله الموظفون الجدد بريدا إلكترونيا أسبوعيًا يتضمن معلومات عن موارد التكنولوجيا المتاحة، وكيفية التعامل مع قواعد التمويل المعقدة.

3- أبل
تقدم شركة أبل فرصاً سنوية للخريجين الجدد، وتقدم لهم العديد من الحوافز المادية والمعنوية،
ويحتوي مقر الشركة الجديد في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا على مرافق تمتد على مساحة تبلغ نحو 9290 مترًا مربعًا، بما في ذلك مركز للياقة البدنية ومقهى يمكن أن يتسع لـ 4000 شخص، وتعد الشركة من أفضل الشركات التي تسعى إلى تقديم كافة الخدمات للموظفين، وتأمين وسائل الراحة والترفيه.

4-إرنست آند يونغ
تفتخر شركة الخدمات المهنية بوجود شبكة مكونة من 200 ألف خريج حول العالم، تمكنهم مشاركة خبرتهم وعلاقاتهم الخاصة بحياتهم المهنية.

5-برايس ووترهاوس كوبرز
تُدرك شركة الخدمات المهنية أهمية جيل الألفية وقيمة الوقت لديه، لذلك وضعت خطة مرنة تستوعب الأولويات الشخصية للموظفين، وإمكانية العمل بعض الأيام من المنزل، إضافة إلى إمكانية المغادرة مبكرًا أيامًا أخرى.

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