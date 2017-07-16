"مفاجاة مدوية" .. البغدادي حي في سوريا وهذا ما يخطط له!

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نفت خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الانباء عن مقتل زعيم عصابات "داعش" الارهابية المدعو أبو بكر البغدادي، بعد اعلان روسيا قتله في سوريا بضربة جوية نهاية ايار الماضي مع عدد كبير من الارهابيين في اجتماع بضواحي الرقة.

وقال رئيس خلية الصقور ومدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية أبو علي البصري في تصريحات صحفية :" بأن البغدادي مازال مختبئاً في سورية خارج مدينة الرقة".

وأضاف :"انه بحسب خلايا الرصد والمعلومات الدقيقة عن تحركاته، ولإننا معنيون أكثر من غيرنا - من أجهزة استخبارات دولية وعربية- بملاحقة ومطاردة ورصد جميع تحركات زعيم (داعش) وأتباعه، فإن خلية الصقور تنفي خبر قتله ولا صحة للمعلومات والتقارير التي تم نشرها والترويج لها مؤخراً".

ونبه رئيس خلية الصقور، إلى :"أن الواقع كشف بعد تحرير الموصل عن أن قدرات داعش الارهابي لا تهدد العراق ودول المنطقة فقط، بل أن مخططاته وتدريباته كانت تنوي الوصول لمناطق كثيرة في العالم" محذراً من "مخططات داعش باستهداف بعض المدن العالمية قريباً بعد هزائمه في العراق وتحديدا الموصل وفي سورية أيضاً".

وقال البصري :"لقد قام داعش بإرسال خلايا نائمة من سورية عبر تركيا لتتوزع في أنحاء العالم لتثير الرعب والفوضى، مستغلين الاموال التي يدفعها رجال دين متطرفون وتجار لديهم أهداف سياسية واقتصادية لدعم داعش مالياً".