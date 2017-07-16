تعرفوا على أصغر جمهورية في العالم.. وهذا هو عدد سكانها!!

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هل سمعت من قبل بجمهورية ملوسيا؟ على الأرجح لا، لأنها في منتهى الصغر ويبلغ عدد سكانها 32 شخصاً، وأسسها كيفن بوغ، الذي يشغل منصب رئيس جمهوريتها ويسيّر أمور مكتب البريد والبنك وبرنامج الفضاء.

وتقع هذه الجمهورية المتناهية الصغر في الولايات المتحدة، وغير معترف بها دولياً، لكن رئيسها بوغ لا يكترث بذلك ويصر على الاستمرار في عيش حلمه.

ووضع شارة للفصل بين حدود بلده وحدود الولايات المتحدة، ويقول بوغ إنه رئيس جمهورية متناهية الصغر، وتتواجد داخل دولة أخرى.

وظهر بوغ في فيلم قصير عرضه موقع “Great Big Story” قال فيه إن الولايات المتحدة لا تلاحظ ملوسيا، رغم أنهم تلقوا بطاقة لعيد الميلاد من باراك أوباما عندما كان رئيساً.

وتدفع جمهوريته الضرائب للولايات المتحدة، لكنه يسميها مساعدات خارجية يدفعها لمساندة أميركا.

وقال: “نحب الأشياء المختلفة والفريدة والغير عادية في ملوسيا”، وأضاف أنهم فخورون جداً ببرنامج الفضاء الخاص بهم، والذي يظهر من خلال الفيديو أنه مجرد لعبة بلاستيكية بدائية.

وتملك هذه الجمهورية عملتها الخاصة التي تسمى “فالورا”، ولغة ثانية تسمى “إسبرانتو” بالإضافة إلى الإنكليزية.

والكثير من الموظفين في الجمهورية عبارة عن دمى لا تشتكي ولا تخوض إضرابات، بحسب تعبير الرئيس.

ويعتبر قرار مجموعة من الناس العيش في جمهوريتهم الخاصة تجربة رائعة.

وقد أسس بوغ جمهوريته عام 1977 عندما كان يبلغ 15 عاماً، وواظب على العمل طوال تلك السنوات، حيث يقول إن وطنه هذا يحتاج إلى الكثير من الجهد، لأنه يريد لبلده أن يكون مثل أي بلد كبير.

وتقوم زوجته أندريان بنشر صور لها مع زوجها وعائلتها وأفراد جمهوريتهم، وتصف نفسها “بالسيدة الأولى في ملوسيا” على صفحتها على “فيسبوك”.