living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعرفوا على أصغر جمهورية في العالم.. وهذا هو عدد سكانها!!

16
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هل سمعت من قبل بجمهورية ملوسيا؟ على الأرجح لا، لأنها في منتهى الصغر ويبلغ عدد سكانها 32 شخصاً، وأسسها كيفن بوغ، الذي يشغل منصب رئيس جمهوريتها ويسيّر أمور مكتب البريد والبنك وبرنامج الفضاء.

وتقع هذه الجمهورية المتناهية الصغر في الولايات المتحدة، وغير معترف بها دولياً، لكن رئيسها بوغ لا يكترث بذلك ويصر على الاستمرار في عيش حلمه.

ووضع شارة للفصل بين حدود بلده وحدود الولايات المتحدة، ويقول بوغ إنه رئيس جمهورية متناهية الصغر، وتتواجد داخل دولة أخرى.

وظهر بوغ في فيلم قصير عرضه موقع “Great Big Story” قال فيه إن الولايات المتحدة لا تلاحظ ملوسيا، رغم أنهم تلقوا بطاقة لعيد الميلاد من باراك أوباما عندما كان رئيساً.

وتدفع جمهوريته الضرائب للولايات المتحدة، لكنه يسميها مساعدات خارجية يدفعها لمساندة أميركا.

وقال: “نحب الأشياء المختلفة والفريدة والغير عادية في ملوسيا”، وأضاف أنهم فخورون جداً ببرنامج الفضاء الخاص بهم، والذي يظهر من خلال الفيديو أنه مجرد لعبة بلاستيكية بدائية.

وتملك هذه الجمهورية عملتها الخاصة التي تسمى “فالورا”، ولغة ثانية تسمى “إسبرانتو” بالإضافة إلى الإنكليزية.

والكثير من الموظفين في الجمهورية عبارة عن دمى لا تشتكي ولا تخوض إضرابات، بحسب تعبير الرئيس.

ويعتبر قرار مجموعة من الناس العيش في جمهوريتهم الخاصة تجربة رائعة.

وقد أسس بوغ جمهوريته عام 1977 عندما كان يبلغ 15 عاماً، وواظب على العمل طوال تلك السنوات، حيث يقول إن وطنه هذا يحتاج إلى الكثير من الجهد، لأنه يريد لبلده أن يكون مثل أي بلد كبير.

وتقوم زوجته أندريان بنشر صور لها مع زوجها وعائلتها وأفراد جمهوريتهم، وتصف نفسها “بالسيدة الأولى في ملوسيا” على صفحتها على “فيسبوك”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout