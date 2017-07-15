أضخم مقابر العالم.. أكبرها في بلد عربي

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في أكبر مقبرة على وجه الأرض يرقد ما يزيد على ضعف سكان دولة عربية هي قطر، وما يزيد بحوالي ثلاثة أضعاف على سكان دولة عربية أخرى هي البحرين.

وتوجد هذه المقبرة في بلد عربي. أما في بقية بلدان العالم فتوجد مقابر عملاقة تضم ملايين القبور وتستقبل يوميا عددا هائلا من الموتى.

وهذه أكبر خمس مقابر في العالم.

مقبرة وادي السلام (العراق)

هي المقبرة الأضخم في العالم على الإطلاق. يقدر عدد القبور فيها بأكثر من خمسة ملايين، ويوجد فيها مرقد الإمام علي بن أبي طالب.

تتجاوز مساحة المقبرة الواقعة في محافظة النجف 10 كيلومترات مربعة.

مقبرة كالفرتون (الولايات المتحدة)

تقع هذه المقبرة في لونغ آيلاند بولاية نيويورك. تستقبل سنويا حوالي 10 آلاف جثة، وبها أماكن مخصصة لرماد الذين يتم حرقهم. أسست هذه المقبرة سنة 1978 وتزيد مساحتها على أربعة كيلومترات مربعة.

مقبرة أبراهام لينكون الوطنية (الولايات المتحدة)

ثاني أكبر مقبرة في الولايات المتحدة وتمتد على مساحة تصل حوالي أربعة كيلومترات مربعة.

أسست سنة 1862 وتقع على بعد حوالي 50 ميلا جنوب مدينة شيكاغو.

مقبرة أولسدوف (ألمانيا)

هي أضخم مقبرة قروية في العالم. توجد في ألمانيا وبها أكثر من مليون ونصف مليون قبر. أسست سنة 1877.

تمتد هذه المقبرة على مساحة تقارب أربعة كيلومترات مربعة.

مقبرة كاراساهمت (تركيا)

تقع على الجزء الآسيوي من مدينة إسطنبول. فيها أقسام مختلفة كل واحد منها خاص بموتى مجموعة دينية معينة.

عمرها يزيد على ستة قرون وتضم أكثر من مليون قبر، أما مساحتها فتزيد على ثلاثة كيلومترات مربعة.