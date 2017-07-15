بالفيديو - زوجات دواعش يكشفن عن خبايا جهاد النكاح والسبي داخل التنظيم!

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كشفت مقابلات أجرتها قناة RT ، مع زوجات سابقات لعناصر من تنظيم "داعش"، عن تفاصيل حياتهن وزواجهن، وكذلك عن السبي والنكاح، في حياة أعضاء التنظيم.

فقد كشفت إحدى النساء، وتدعى خديجة، عن طريقة تلقيها عرض زواج من "أخ (في التنظيم) مصاب".

ونفت المرأة التي فرت من مناطق سيطرة التنظيم ما تم ترويجه عن جهاد النكاح، مشيرة إلى أن زوجات عناصر التنظيم يحق لهن الزواج من رجل آخر، في حال قُتل أزواجهن في المعارك.

كما تحدثت زوجة داعشي آخر، وهي لبنانية، عن تبني زوجها للفكر السلفي والتحاقه بالتنظيم، ثم اقتناعها والتحاقها به. وكشفت عن تجارة النساء والسبايا، وعن أسعارهن، التي تصل إلى 30 ألف دولار مقابل المسبية الواحدة إذا كانت بكرا.

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