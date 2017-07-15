إشارات غامضة من الفضاء تحير العلماء

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قال علماء الفلك المشاركين في البحث عن عوالم صالحة للحياة خارج نظامنا الشمسي، إنهم تلقوا "إشارات غريبة" صادرة عن نجم يقع على بعد 11 سنة ضوئية.

ولاحظ علماء من مرصد Arecibo في بيرو، يدرسون النجوم الحمراء القزمة على أمل إيجاد كواكب تدور حولها، إشارات راديو غامضة منبعثة من نجم اسمه Ross 128، يوم 12 مايو.

وأدى هذا الأمر إلى طرح سؤال يقول: هل يمكن لهذه الإشارات الراديوية أن تكون علامات على الحياة خارج كوكب الأرض؟

وبهذا الصدد، قال البروفيسور أبيل منديز، عالم الأحياء الفلكية ومدير مختبر " Planetary Habitability" في جامعة بيرو، إنه لا يعتقد ذلك.

وأضاف موضحا: "في حال ما إذا كنتم تتساءلون، فإن فرضية الكائنات الفضائية المتكررة، تكمن في جوهر العديد من التفسيرات الأخرى التي تعد أكثر وضوحا".

ومع ذلك، فإن مصدر الإشارات الغريبة لا يزال يثير العديد من التساؤلات لدى الباحثين، حيث تشير إحدى النظريات إلى أن الانفجارات القوية على سطح نجم قريب، أدت إلى صدور هذه الإشارات.

كما توجد نظرية أخرى، تقول إن الإشارات تأتي من كائن آخر في مجال رؤية النجم Ross 128. ومع ذلك، يقول منديز: "لا يوجد العديد من الأشياء القريبة في مجال رؤية Ross 128".

ويمكن أن تكون الإشارات الغامضة قادمة من شيء ما أقرب بكثير، بما في ذلك مدار قمر اصطناعي مرتفع، يمر عبر مجال التلسكوب.

وقال منديز: "لم نر قط أن الأقمار الاصطناعية تُصدر إشارات نارية مثل هذه". وأيا كانت الإشارات، فهي ليست عبارة عن تداخلات لترددات الراديو المحلية، كما أنها فريدة من نوعها.

وتبين بالفعل أن النجم القزم لديه كواكب تدور حول المنطقة الصالحة للحياة، كما هو الحال مع ترابست-1، المكتشف حديثا.

الجدير بالذكر، أن منديز وفريقه ينتظرون مراقبة Ross 128 يوم الأحد، 16 يوليو، وحتى ذلك الحين، سيكون علينا الانتظار بصبر لمعرفة ما قد يتوصلون إليه.