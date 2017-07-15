أمير ألماني يتزوج روسية رغماً عن والده.. لن تصدقوا كيف عاقبه!

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وُلدت يكاترينا ماليشيفا في روسيا ثم عاشت في براغ، وفي سن الـ19 انتقلت لتعيش في المملكة المتحدة، حيث درست الأزياء هناك، وفي عام 2013 ابتكرت خط EKAT الخاص بها، وأثبتت نفسها في هذا المجال.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، فقد كان حفل الزفاف متواضعاً ولم يقم في صالة ضخمة وبحضور قليل، مقارنة بحفلات زفاف الأمراء، أما الأمير العريس فحضر الحفل ببذلة وقميص وربطة عنق وارتدت عروسه الروسية الجميلة فستانا زهريا من الحرير.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن والد الأمير لم يكن موافقاً على زواح ابنه من مصممة الأزياء الروسية، كما اشترط عليه إعادة جميع الممتلكات التي أهداه إياها في حال تم الزواج، منها قصر Marienburg، الذي استضاف حفل الزواج.

يذكر أن الأمير الألماني عرض الزواج على الجميلة الروسية خلال رحلة عائلية في اليونان.