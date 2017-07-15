كيرميت الضفدع يشعر بالأسى بعد "استبداله"

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كتب ستيف ويتمير المؤدي الصوتي والمحرك لشخصية كيرميت الضفدع (المعروف عربيا بشخصية الضفدع كامل) لمدة 27 عاما في عرض العرائس الشهير (ذا مابيت شو) خطابا عبر فيه عن حزنه الشديد لقرار فصله وقال إنه "يشعر بالأسى الشديد لخذلانه بطله" الضفدع.

كانت شركة مابيتس ستوديو قد أعلنت قبل أيام أن مؤديا صوتيا جديدا هو الذي سيقوم بدور كيرميت أحد أفضل شخصيات العرائس التي ابتدعها محرك الدمى الأميركي الشهير جيم هينسون.

كان هينسون هو المؤدي الصوتي لشخصية كيرميت منذ ابتدعها عام 1955 حتى وفاته في عام 1990. وتعرف الشخصية الخضراء الظريفة للضفدع كيرميت بعلاقتها المضطربة بشخصية ميس بيغي شديدة الحماس.

وأصبح ويتمير، الذي بدأ العمل مع (ذا مابيت شو) في عام 1978 وعمره 19 عاما، المؤدي الصوتي للشخصية بعد هينسون. ووصف العمل مع العرائس بأنه "ليس وظيفة أو مهنة أو حتى شغفا فحسب.. إنها طريقة حياة لا يمكن إنكارها ويستحيل مقاومتها".

وقال في مدونة شخصية "لم أفكر يوما في التخلي عن كيرميت" وأضاف أن المدراء التنفيذيين في مابيتس ستوديو المملوكة لوالت ديزني أبلغوه في أكتوبر تشرين الأول 2016 بأنهم يعتزمون استبداله.

ودون أن يدلي بتفاصيل قال ويتمير إنهم أثاروا معه نقطتين حاول على مدى الأشهر التسعة الماضية معالجتهما دون جدوى.

ورفض مديرون في ديزني مناقشة أسباب رحيل ويتمير لكنهم شكروه في بيان على مشاركته الهائلة في العرض وتمنوا له التوفيق في أعماله القادمة.