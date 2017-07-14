living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فاجعة عائليّة.. عيد ميلاد يتحوّل إلى "مجزرة دمويّة"!

14
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحوّل عيد ميلاد للأطفال في المكسيك إلى مجزرة دمويّة راح ضحيّتها 11 شخصاً، في ما يُعتقد أنّها عمليّة تصفية حسابات بين عصابات متناحرة، وفق ما أعلنت السلطات المحلّية.
 
 
وجرت هذه الواقعة ليل الأربعاء في مدينة تيزايوكا في ولاية هيدالغو شمال العاصمة مكسيكو. وقال شهود، إنّ 4 رجال مسلّحين اقتحموا المنزل، حيث كان يُحتفل بعيد ميلاد ابنة صاحب البيت.
 
 
وأفاد مصدر أمني، بأنّ 7 نساء ورجلَيْن وقاصرين قُتِلوا، وعُثِرَ على 4 أطفال أحياء. ومن بين القتلى صاحب البيت وابنته، وهو معروف للشرطة على أنّه صاحب سوابق منها عمليّات خطف، وسبق أن دخل السجن.
 
 
ورجّح حاكم الولاية خافيير لارا، أن تكون الجريمة تصفية للحسابات بين العصابات. وروى طفل نجا من الجريمة للشرطة، أن رجالاً مقنّعين ويرتدون ثياب شرطة اقتحموا المنزل وقتلوا كلّ الكبار فيه.
 
 
وتشهد المكسيك وتيرة عالية من أعمال العنف في ظلّ حرب طاحنة بين العصابات للسيطرة على تجارة المخدّرات، خصوصاً إلى الجار الشمالي الولايات المتّحدة.
 
 
وفي أيّار الماضي، سجّل في المكسيك رقم قياسي من العنف، إذ أحصي سقوط 2186 قتيلاً في عموم مناطق البلاد. ومنذ إعلان الحكومة الحرب على عصابات المخدّرات في العام 2006، أسفرت أعمال العنف عن مقتل أو اختفاء أكثر من 200 ألف شخص.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout