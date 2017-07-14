فاجعة عائليّة.. عيد ميلاد يتحوّل إلى "مجزرة دمويّة"!

A + A -

تحوّل عيد ميلاد للأطفال في المكسيك إلى مجزرة دمويّة راح ضحيّتها 11 شخصاً، في ما يُعتقد أنّها عمليّة تصفية حسابات بين عصابات متناحرة، وفق ما أعلنت السلطات المحلّية.



وجرت هذه الواقعة ليل الأربعاء في مدينة تيزايوكا في ولاية هيدالغو شمال العاصمة مكسيكو. وقال شهود، إنّ 4 رجال مسلّحين اقتحموا المنزل، حيث كان يُحتفل بعيد ميلاد ابنة صاحب البيت.



وأفاد مصدر أمني، بأنّ 7 نساء ورجلَيْن وقاصرين قُتِلوا، وعُثِرَ على 4 أطفال أحياء. ومن بين القتلى صاحب البيت وابنته، وهو معروف للشرطة على أنّه صاحب سوابق منها عمليّات خطف، وسبق أن دخل السجن.



ورجّح حاكم الولاية خافيير لارا، أن تكون الجريمة تصفية للحسابات بين العصابات. وروى طفل نجا من الجريمة للشرطة، أن رجالاً مقنّعين ويرتدون ثياب شرطة اقتحموا المنزل وقتلوا كلّ الكبار فيه.



وتشهد المكسيك وتيرة عالية من أعمال العنف في ظلّ حرب طاحنة بين العصابات للسيطرة على تجارة المخدّرات، خصوصاً إلى الجار الشمالي الولايات المتّحدة.



وفي أيّار الماضي، سجّل في المكسيك رقم قياسي من العنف، إذ أحصي سقوط 2186 قتيلاً في عموم مناطق البلاد. ومنذ إعلان الحكومة الحرب على عصابات المخدّرات في العام 2006، أسفرت أعمال العنف عن مقتل أو اختفاء أكثر من 200 ألف شخص.