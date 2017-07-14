بالصورة - تعرفوا إلى زوجة ديكتاتور كوريا الشمالية.. لن تتوقعوا شكلها

A + A -

للمرة الأولى بعد غياب دام أشهر، ظهرت ري سول جو، زوجة ديكتاتور كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إلى جابنه خلال حفل أقيم أخيراً وبث مجرياته التلفزيون الرسمي للبلاد.

وكان غياب السيدة الأولى لمدة 4 أشهر أثار الكثير من الشائعات داخل البلاد وخارجها. وشاعت أخبار عن تخلص الديكتاتور منها.

ونقل موفع «العربية .نت» عن صحيفة «دايلي ميل» البريطانية أنها ليست المرة الأولى التي تغيب فيها زوجة كيم جونغ أون. وذكر أنها اختفت لنحو 9 أشهر متتالية في العام 2016.

وأشار إلى أن الزوجة التي تبلغ الـ 27 من عمرها تُعرف بارتداء الملابس والأكسسوارات الفاخرة خلافاً لمعظم النساء في كوريا الشمالية التي تعاني من الفقر في ظل العقوبات الدولية وتخصيص الموارد المتاحة لتطوير أسلحة الدمار الشامل.

ويُذكر أن الحفل الذي شهد ظهورها أقيم للاحتفال بنجاح تجربة صاروخية جديدة. وقد تضمن عرضاً موسيقياً لفرقة «مورانبونغ» الغنائية المؤلفة من فتيات.

(لها)