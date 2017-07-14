بالصور - هذا الشاب لم ينظف أسنانه منذ 20 عاماً.. هل تجرؤون على مشاهدة ما وجده الطبيب؟

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ظهر شاب بريطاني يُدعى جاي في أحد البرامج التلفزيونية حيث أعلن أنه لم ينظف أسنانه يوماً في حياته.

وأشار الشاب الذي يبلغ الـ22 من عمره إلى أنّه لم يعتد القيام بذلك أبداً. وقال إنّه يحب تناول المشروبات الغنية بالسكّر.

وقد عانى بسبب ذلك من مشكلات عدة في مجال عمله. وهذا ما منعه، بحسب قوله، من أن يحقق حلمه ويصبح معالجاً فيزيائياً للرياضيين.

وخلال البرنامج خضع جاي للفحص الطبي وكشف الطبيب أن عليه خلع 11 من أسنانه وأنه يعاني من مشكلات كبيرة. وتابع الشاب بعد ذلك علاجاً مكثفاً استمر 5 أشهر حيث تم استبدال أسنانه المنزوعة بأخرى صناعية حتى تغيّرت إطلالته بشكل تام.

(لها)