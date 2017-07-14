نقل جيمي كارتر للمستشفى بعد إصابته بالجفاف

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نقل الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إلى المستشفى في كندا لعلاجه من جفاف أصابه أثناء مساعدته في بناء منازل في كندا ضمن مبادرة "هابيتات فور هيومانيتي."

وقالت المبادرة في بيان إن كارتر ( 92 عاما) "أصيب بالجفاف أثناء عمله تحت الشمس الحارقة" في موقع بمنطقة وينيبيغ يوم الخميس. وأبلغ كارتر مسؤولي المبادرة أنه بخير، وشجع المتطوعين على استمرار العمل.

وتشاركه زوجته روزالين في العمل بالمبادرة في العديد من مدن كندا.

وأفادت تقارير بوصول رجال الإطفاء ومسعفين ‘لى موقع البناء، كما أفادت وسائل إعلام محلية بنقل كارتر الى المستشفى.

عمليات البناء هذا الأسبوع هي المرة الرابعة والثلاثين التي يتطوع فيها لبناء منازل تابعة للجمعية الخيرية ومقرها في أطلنطا.