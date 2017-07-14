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كيف وصف ترامب سيدة فرنسا الأولى؟

14
JULY
2017
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"هيئتك جميلة جدا".. هكذا وصف الرئيس الأميريكي دونالد ترامب سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون أثناء زيارته الرسمية لفرنسا حسبما ظهر في تسجيل مصور نشر على صفحة الحكومة الفرنسية على فيسبوك.
 
 واجتمع ترامب (71 عاما)، والذي واجه انتقادات حادة بسبب تعليقاته على النساء، وزوجته ميلانيا (47 عاما) مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت (64 عاما) أمس الخميس في مجمع ليزانفاليد المدفون فيه نابليون بونابرت وغيره من رموز الحرب في فرنسا.
 
 وبعد جولة، التفت ترامب إلى سيدة فرنسا الأولى وأومأ إليها وقال "هيئتك جميلة جدا".
 
وبعدما كرر التعليق على الرئيس الفرنسي التفت مرة أخرى إلى بريجيت وقال "جميلة"، غير أن رد فعلها لم يكن واضحا.
 
وسرعان ما ظهرت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي واستنكر كثيرون تعليقات ترامب واعتبروها جنسية.
 
وواجه ترامب نقدا واسعا بسبب تعليقات اعتبرت جنسية، منها انتقاده هيئة المرشحتين الرئاسيتين السابقتين هيلاري كلينتون وكارلي فيورينا، وتعليقاته عن الممثلة الكوميدية روزي أودونيل والإعلامية أريانا هافنجتون ونجمتي  تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وهيدي كلوم.
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